معسكرات 5 نجوم للمرضى.. كورونا تهاجم الصين مرة أخرى والدولة تتأهب

بعد أن هدأت الأوضاع وأصبح أعداد المصابين لا يذكر أو غير موجود، عادة الصين لتسرع في بناء معسكر ضخم للحجر الصحي يمكن أن يأوي أكثر من 4000 شخص ، بعد تفشي Covid-19 هذا الشهر الذي ترك عشرات الملايين من الأشخاص تحت الإغلاق الصارم.





يقع معسكر الحجر الصحي على مشارف شيجياتشوانغ ، عاصمة مقاطعة خبي ، والتي تحيط بالعاصمة الصينية بكين.

نجحت الصين في احتواء انتشار الفيروس إلى حد كبير ، حيث عاد جزء كبير من البلاد إلى طبيعته. ومع ذلك ، أثار الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قلق المسؤولين وأثار مخاوف قبل العام القمري الجديد ، أهم مهرجان سنوي في المقاطعة ، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الأشخاص لزيارة أفراد الأسرة.





بدأ المسؤولون في شيجياتشوانغ ، حيث يتركز تفشي المرض ، اختبارات جماعية وإغلاق صارم ، ونقلوا قرى بأكملها إلى مرافق الحجر الصحي المركزية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.





سيضم معسكر الحجر الصحي الجديد جهات اتصال وثيقة بمرضى Covid-19 المؤكدين ، حيث تواصل السلطات برنامجًا مكثفًا لتتبع الاتصال والاختبار.

كان من المخطط في الأصل أن يستوعب 3000 شخص ، ولكن تم توسيعه منذ ذلك الحين إلى 4160 شخصًا.

قال نائب عمدة شيجياتشوانغ منغ شيانغهونغ يوم الثلاثاء إن أكثر من 4000 عامل بناء أجروا "ستة أيام" وليلة "عمل" لاستكمال المرحلة الأولى.





فيما بدأت السلطات البناء في 13 يناير واكتمل القسم الأول من المخيم الآن وجاهز للاستخدام ، بينما يتواصل البناء في المرحلة الثانية ، وفقًا لإذاعة CCTV المملوكة للدولة.



