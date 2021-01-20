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برلمان

رئيس البرلمان يطالب النواب بإخلاء مقاعد الحكومة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:44 ص
رئيس البرلمان المستشار
رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، النواب بعدم الجلوس على مقاعد الحكومة.


وقال جبالى، خلال كلمته فى الجلسة العامة التي تشهد عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "ممثلو الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس، اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا في مقاعدهم بنية اللون".


وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح منذ قليل الجلسة العامة، حيث تشهد مواجهة بين الأعضاء، ووزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، في إطار استعراض برنامج عملهم، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.


وعرض في جلسة الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج "٢٠١٨ - ٢٠٢٢"، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية، والتعليم العالي، والإعلام.


ونظم حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طريقة مناقشة الوزراء، حيث يستعرض كل وزير إنجازات وزارته، ثم تتاح بعد ذلك الفرصة للنواب للتعليق على ما قاله الوزير، ويختتم الوزير التعقيب على ملاحظات النواب، ويعقبها إحالة برنامج الوزارة للجنة المختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.


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