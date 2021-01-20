إجراءات إحترازية مشددة.. صيدلة عين شمس تكشف استعداداتها لبدء الاختبارات

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، أن الكلية رفعت كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة الإلكترونية لمساعد الطلاب في بدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.





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وأوضح أبو شنب خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد، أن الكلية اعتمدت نظام إختبارات البابل شيت بالإضافة إلى الاختبارات المقالية تسهيلًا علي الطلاب أداء الاختبارات، لافتًا إلى أنة تم تدريب الطلاب على كافة أنواع الاختبارات وطرح بنوك الأسئلة لمساعدة الطلاب





وأكد عميد صيدلة عين شمس علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادًا لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي





والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن الكلية تتبع الطرق التكنولوجيا التي تساعد الطلاب في سير العملية التعليمة بشكل إيجابي، وذلك بعد اعتماد التعليم الهجين والتعليم عن بعد بالجامعات بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأوضح أبو شنب، خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد " أن تقديم رسائل الماجستير ومراجعتها يتم عبر الإنترنت بعد الاعتماد علي التعليم عن بعد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب زيادة منحني إصابات العدوى بالفيروس، مؤكدًا أن المناقشات النهائية للرسائل تتم داخل الكلية وذلك بحضور كل من المناقشين والمحكمين وصاحب الرسالة، وذلك للرسائل التي قد حدد معادها من قبل صدور القرار وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

لفت عميد الكلية الى أن موعد انعقاد اختبارات رسائل الماجستير والدكتوراه بنهاية شهر فبراير وذلك بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أن الاختبارات بشكلين المقالي والاختبارات من متعدد حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب.