ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إجراءات إحترازية مشددة.. صيدلة عين شمس تكشف استعداداتها لبدء الاختبارات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:32 م
صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، أن الكلية رفعت كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة الإلكترونية لمساعد الطلاب في بدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي. 



وأوضح أبو شنب خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد، أن الكلية اعتمدت نظام إختبارات البابل شيت بالإضافة إلى الاختبارات المقالية تسهيلًا علي الطلاب أداء الاختبارات، لافتًا إلى أنة تم تدريب الطلاب على كافة أنواع الاختبارات وطرح بنوك الأسئلة لمساعدة الطلاب  

وأكد عميد صيدلة عين شمس علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادًا لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول  بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن الكلية تتبع الطرق التكنولوجيا التي تساعد الطلاب في سير العملية التعليمة بشكل إيجابي، وذلك بعد اعتماد التعليم الهجين والتعليم عن بعد بالجامعات بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا. 

وأوضح أبو شنب، خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد " أن تقديم رسائل الماجستير ومراجعتها يتم عبر الإنترنت بعد الاعتماد علي التعليم عن بعد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب زيادة منحني إصابات العدوى بالفيروس، مؤكدًا أن المناقشات النهائية للرسائل  تتم داخل الكلية  وذلك بحضور كل من المناقشين والمحكمين وصاحب الرسالة، وذلك للرسائل التي قد حدد معادها من قبل صدور القرار وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كافة  التدابير الوقائية. 
 
لفت عميد الكلية الى أن موعد انعقاد اختبارات رسائل الماجستير والدكتوراه بنهاية شهر فبراير وذلك بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أن الاختبارات بشكلين المقالي والاختبارات من متعدد حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب.    
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد بداية إجازة منتصف العام .. جامعة عين شمس: نستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. استخدام الاختبارات الإلكترونية .. خروج الطلاب بعد 45 دقيقه من اللجان ..وتطبيق إجراءات احترازية مشددة

صيدلة عين شمس: تقليل أعداد العاملين بالكلية.. واستخدام اختبارات "البابل شيت"

لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس: بدء اختبارات الدراسات العليا بعد إجازة نصف العام.. ورفع المقررات الدراسية عبر المنصات.. وإجراءات احترازية مشددة ضد الفيروس

بسبب كورونا.. جامعة عين شمس: تقديم ومناقشة رسائل الماجستير عبر الإنترنت.. وبدء الاختبارات نهاية فبراير.. وشكل الامتحانات حسب طبيعة المادة.. وإجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب

بسبب كورونا.. مناقشة رسائل الماجستير "أون لاين" بهندسة عين شمس

بعد زيادة الإصابات.. صيدلة عين شمس تكشف عن كيفية مناقشة رسائل الماجستير

ترشيحاتنا

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

في ذكرى رحيلها.. كل ما تريد أن تعرفه عن سعاد مكاوي.. قصة وفاتها المأساوية ولماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها

أهمها مصر وروسيا.. تعرف على مباريات اليوم الأول فى الدور الرئيسى لمونديال اليد

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور