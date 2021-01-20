بنوك أسئلة وتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.. علوم عين شمس تكشف خدمتها للطلاب لبدء الاختبارات

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية منتصف العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا حفاظًا على صحة الطلاب أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

















وأوضح "رجاء"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تدرب الطلاب على اختبارات البابل شيت من خلال بنوك الأسئلة المطروحة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، والتي يستفيد منها الطلاب من خلال الميل الجامعي الخاص بكل طالب.









وأشار عميد كلية العلوم إلى طرح إمكانية التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات الإلكترونية في حال مواجهة الطالب أي معوقات، مؤكدًا أن الكلية تستخدم نوعين من الاختبارات، النوع الأول المقالي المعتاد على الطلاب والمستخدم منذ أعوام والآخر البابل شيت، وذلك حسب طبيعة المواد التي يدرسها الطلاب.









يذكر أن الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة إن الكلية انتهت من رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء.









وأوضح "رجاء"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى على سرير، وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا إلى أن الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أى شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.









وأشار عميد الكلية إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المطهرات والكمامات الطبية التي يتم استخدامها، مؤكدًا أهمية التعقيم المستمر لجميع قاعات الكلية وغرف الكنترول واتخاذ جميع التدابير الوقائية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.











ولفت إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يقدم ما يفيد للجنة الطبية الخاصة بالكلية ويؤجل الامتحان للطالب حتى يتم شفاؤه، مشددًا على عدم حضور الطالب إلى الحرم الجامعي في حالة الشعور بأى عرض.



