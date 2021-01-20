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ديني

أمين العليا للأخوة الإنسانية ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان التعاون المشترك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد شحتة
التقى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام، بالسيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي؛ بحضور الأب يؤانس لحظي، عضو اللجنة، لبحث سبل التعاون في نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية ونشر قيم المواطنة والتعايش المشترك.


وخلال اللقاء، قال المستشار محمد عبد السلام إن تبني المجلس الأوروبي لفكرة الأخوة الإنسانية سيعزز قدرته في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والتعددية، ومواجهة التطرف والكراهية والتمييز بمختلف أشكالها، مؤكدًا استعداد اللجنة للتعاون مع المجلس في مختلف المجالات التي تخدم السلام الإنساني، مشيدًا بدور المجلس في خدمة السلام العالم كواحد من أجهزة الاتحاد الأوروبي الفاعلة في القضايا الدولية والإنسانية.


بدوره، أشار المونسينيور يؤانس لحظي، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إلى أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية في مد جسور الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، وتوفير منصة عالمية للتعاون بين كل العاملين من أجل السلام ومن بينهم القادة الدينيون بما يمثلونه من مكانة روحية هامة، مثل قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكل محبي الخير، مؤكدا أن الأخوة الإنسانية هي ترياق لمكافحة التطرف.


من جانبه، قال شارل ميشيل إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي أهداها الإمام الطيب والبابا فرنسيس إلى العالم، فرصة كبيرة للسلام يجب البناء عليها لتحقيق التعايش والاستقرار بين مختلف الشعوب والثقافات، مضيفًا أن المجلس حريص على التعاون الشراكة مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ودعم مبادراتها الاستراتيجية.
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