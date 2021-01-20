مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن التعليم الفني والتدريب المهني

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (انعكاسات التعليم الفني والتدريب المهني على واقع تشغيل قطاعات الأعمال المختلفة في مصر)، يلقيها محمد طلعت؛ المدير التنفيذي لمركز التدريب والتشغيل المهني (VTEC)، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 24 يناير، عبر صفحة الفيسبوك مكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات.





يأتي هذا استمرارًا لمسيرة مكتبة الإسكندرية لدعم رسالة المعرفة، وتأكيدًا على اهتمامها بكل ما يفيد المجتمع في كافة المجالات المعرفية، وتزامنًا مع اليوم العالمي للتعليم.





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وسوف تناقش المحاضرة أهمية تدريب الخريجين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة خصوصًا لطلاب التعليم الفني في مصر، هذا وبالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تدريب طلبة التعليم الفني على إيجاد فرص العمل بأنفسهم، وأن يكون لديهم القدرة الفعلية على التواصل مع القطاع الخاص وكذلك دور المراكز الثقافية والمجتمع المدني والجهات الحكومية في دعم طلبة التعليم الفني في مصر.





تأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي، والتعلم عن بُعد، وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.



