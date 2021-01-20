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اقتصاد

المالية تطلب 4 معاونين لـ الوزير..اعرف الشروط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية عن طلبها في شغل 4 وظائف جديدة للشباب داخل ديوان عام الوزارة وبنظام المسابقة الداخلية في وظائف معاوني وزير المالية.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم، إنها تطلب وظائف  معاون الوزير  لشئون " السياسات المالية، العلاقات الدولية، المصالح الإيرادية وتنمية الموارد، السياسات والشئون الاقتصادية"، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 422 لسنة 2020.


حدد الوزارة عددا من الشروط في المتقدم لـ شغل الوظيفة عن طريق المسابقة من بينها أن يكون مصريا و محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والاعتبار أو الأمانة، وألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار نهائي؛ بخلاف أداءه للخدمة العسكرية أو أعفي منها.

كما تضمنت الشروط ألا يجاوز عمره الـ40 عاما عند شغل الوظيفة و حصوله علي مؤهل عال مناسب من الجامعات المصرية أو الأجنبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، وإلمامه باللغة الإنجيزية و التعامل مع الحاسب الآلي و أن يكون لديه المهارة في الإدارة و التفكير الابتكاري والإدارة الاستراتيجية و الخبرة الكافة لمهام العمل المطلوب منه.

حدد الوزارة المهام المطلوبة في وظيفة معاون الوزير في مجال اختصاصه من بينها المشاركة في اقتراح ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاعات التابعة للوزارة و متابعة الأنشطة والمشروعات المقدمة من الوزارة بغرض الإلمام بالمشكلات والتحديات التي تواجه " المالية" بما يمكن شاغل الوظيفة المعلن عنها في المساهمة في حل تلك التحديات بطرق ابداعية ومبتكرة، بالاضافة للمعاونة في تحديد التعديلات المطلوبة في أنظمة العمل الداخلي بخلاف التنسيق مع الوزارات الأخري لتحقيق أقصي استفادة من  التعاون .

اوضح التقرير انه يتعين علي شاغل تلك الوظيفة القيام بالمعاونة وخصر التعديلات التشريعية و الإجرائية التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ البرامج ومتابعة منها بخلاف أي مهام يكلف بها من وزير المالية.

شددت الوزارة علي ضرورة ارفاق بالمستندات المطلوبة، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بشعار الجمعورية من جهة العمل موضح بها الموقف و الاجزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وتقارير الكفاية و الامتياز عن 3 سنوات سابقة  بخلاف السيرة الذاتية للمقدم باللغة العربية وتتضمن خبراته وبيان بأهم الانجازات المحققة خلال فترة عمله وسابقة الأعمال و بيان بالدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات اوالبحوث والدراسات التي سبق المشاركة فيها و صورة شخصية حديثة للمتقدم.

علي ان يتم ارسال الطلبات لقطاع مكتب الوزير باسم الدكتور محمد معيط وزير المالية محدد بها وظيفة المتقدم خلال أسبوعين تبد بدأت من أمس الثلاثاء وتنتهي في أول فبراير القادم.

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