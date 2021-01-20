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حوادث

إحباط ترويج 4 أطنان لحوم غير صالحة بمطعم فى القاهرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ أطنان "مقطعات لحوم ودواجن" - توابل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

 وتبين من الفحص عدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها وبيعها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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