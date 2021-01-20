إحباط ترويج 4 أطنان لحوم غير صالحة بمطعم فى القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ أطنان "مقطعات لحوم ودواجن" - توابل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص عدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها وبيعها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .



