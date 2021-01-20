أبو العينين وكيل مجلس النواب: الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن

وجه محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحية إجلال وتقدير لأهل الفن من الشعراء والأدباء والمفكرين، ولكل القوة الناعمة.









جاء ذلك تعقيبا على الخطاب الوارد من أشرف زكي، نقيب الممثلين، والذي عبر فيه عن رفضه لما بدر من النائب رياض عبد الستار تجاه أهل الفن.









وقال "أبو العينين"، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هناك تراث حضاري لأهل الفن نعتز به جميعا، حقق مكانة كبيرة لمصر في المحيط الإقيليمي، وأهل القوة الناعمة في كل مكان لهم تقدير من كل مواطن مصري".









وأضاف: "المجلس يكن للفن كل الاحترام والدعم"، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لاستغلال الطاقات الإبداعية لأهل الفن.









وقدم وكيل المجلس الاعتذار لنقيب الممثلين عن الفهم الخاطي لما قيل في المجلس، مؤكدا أنه سيتم التواصل لبناء نظرة مستقبلية طموحة لتحقق مصر مكانتها الثقافية.