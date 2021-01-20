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أخبار العالم

شرطة أبوظبي تعلن تلقيها أكثر من 3.5 ملايين مكالمة خلال 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:19 م
شرطة أبوظبي تعلن
شرطة أبوظبي تعلن تلقيها أكثر من 3.5 ملايين مكالمة خلال 2020
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قسم الخارجي
أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، أنها تلقت أكثر من 3.5 مليون مكالمة من الجمهور على مستوى الإمارة خلال العام2020.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، استقبلت مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أكثر من 3.5 مليون مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام2020، وذلك عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة.

وشددت شرطة أبوظبي على اهتمامها المستمر بتقليل زمن الاستجابة من خلال توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ودعت شرطة ابوظبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بالرقم «999» المخصص للإبلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة، مشيرة إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص للجمهور المحتاج للمساعدة. 

كما حثت أيضا الجمهور على التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، للتعريف بالخدمات الشرطية وتكثيف أنشطة التوعية الجماهيرية، وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم في أي وقت.
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