أستاذ اقتصاد: المساعدات الأوروبية لمصر زادت بالفترة الأخيرة.. ويكشف عن السبب

قال الدكترو عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي علاقة وطيدة، مشيرا إلى أنه مثلما قال الرئيس السيسي أن مصر هى الدولة العربية والأفريقية الأولى التى تشارك دول الاتحاد.





وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساعدات الأوروبية لمصر زادت بالفترة الأخيرة بسبب أن مصر ساهمت بشكل كبير بوقف الهجرة غير الشرعية التى كانت تكون من أفريقيا ومصر ببعض السنوات.





وتابع أنه لأول مرة منذ سنوات أن يكون هناك استخدام جيد وذكي للتواصل الأوروبي المصرى فى هذا المجال، لافتا إلى المساعدات شملت فى منطقة الأمن والأمان فى منطقة البحر المتوسط، حيث تمثل نقطة مهمة لأوروبا.





وأكد أن الرئيس السيسي قام بزيارة منذ شهرين لباريس وكان هناك حفاوة الرئيس ماكرون، متابعا أن ما يربط مصر بأوروبا هى علاقات ثقافية وسياسية وإقتصادية.





وأشار إلى أنه يوجد برنامج سهيل استثمارات الجوار مع الاتحاد الأوروبي، حيث أنه قدم دعم فنى كبير لمصر، مضيفا إلى أنه إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي يعلم أن تلك الأموال تستخدم بشكل علمى فى الإصلاح الاقتصادى لم يكن يعطي الأموال.



