ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ اقتصاد: المساعدات الأوروبية لمصر زادت بالفترة الأخيرة.. ويكشف عن السبب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:16 م
الإتحاد الأوروبي
الإتحاد الأوروبي والسيسي
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكترو عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي علاقة وطيدة، مشيرا إلى أنه مثلما قال الرئيس السيسي أن مصر هى الدولة العربية والأفريقية الأولى التى تشارك دول الاتحاد.

وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساعدات الأوروبية لمصر زادت بالفترة الأخيرة بسبب أن مصر ساهمت بشكل كبير بوقف الهجرة غير الشرعية التى كانت تكون من أفريقيا ومصر ببعض السنوات.

وتابع أنه لأول مرة منذ سنوات أن يكون هناك استخدام جيد وذكي للتواصل الأوروبي المصرى فى هذا المجال، لافتا إلى المساعدات شملت فى منطقة الأمن والأمان فى منطقة البحر المتوسط، حيث تمثل نقطة مهمة لأوروبا.

وأكد أن الرئيس السيسي قام بزيارة منذ شهرين لباريس وكان هناك حفاوة الرئيس ماكرون، متابعا أن ما يربط مصر بأوروبا هى علاقات ثقافية وسياسية وإقتصادية.

وأشار إلى أنه يوجد برنامج سهيل استثمارات الجوار مع الاتحاد الأوروبي، حيث أنه قدم دعم فنى كبير لمصر، مضيفا إلى أنه إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي يعلم أن تلك الأموال تستخدم بشكل علمى فى الإصلاح الاقتصادى لم يكن يعطي الأموال.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء اليونان: مصر حليف كبير لأوروبا وليس فقط في العالم العربي

رئيس وزراء اليونان: من الممكن إشراك تركيا في تحالف الطاقة مع مصر بشرط

رئيس وزراء اليونان: مصر تلعب دورا مهما في مجال الطاقة وفي نشر الإسلام المعتدل .. وعلى تركيا أن تعود إلى علاقات حسن الجوار وتتخلى عن العدوانية

قمة مصرية فرنسية.. ساخنة

ترشيحاتنا

مساحته 3 أضعاف مدينة موناكو.. بوتين يشيّد قصرا سريا شديد الرفاهية| صور

شوبير يفتح النار على رئيس اللجنة الثلاثية بسبب اللائحة الجديدة

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

أهمها مصر وروسيا.. تعرف على مباريات اليوم الأول فى الدور الرئيسى لمونديال اليد

الرئيس السيسى يوجه كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها.. فيديو

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور