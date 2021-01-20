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محافظات

شاهد.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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أيمن محمود
استمرت بمحافظة مطروح أعمال  التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والشوارع الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا.


حيث قامت المنطقة الغربية بالتعاون مع مجالس المدن بأعمال رش وتعقيم عدد من المبانى والعامة ودور العبادة.

وتم رش وتطهير  مبني مكتب البريد الرئيسي ومكتب الضرائب وكنيسة الشهيدين وكنيسة العذراء بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح   وإدارة الأزمات والمجالس بديوان عام المحافظة .

 وأكد محافظ مطروح أن ذلك ياتى  استمرارا للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والخطة الشاملة التى تنتهجها الدولة  لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر للقوات المسلحة ولقيادة المنطقة الغربية العسكرية على جهودها المتواصلة وتعاونها مع المحافظة فى الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ،  ومنها فتح منافذ  لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين  بشارع الإسكندرية وأمام المحطة العسكرية بشارع الجلاء .

 وكذلك تقديم عدد من الخدمات الطبية المجانية كقياس ضغط الدم  ونسبة السكر فى الدم وقياس نسبة الأكسجين فى الدم  وغيرها بالإضافة إلى جهود التطهير والتعقيم المستمرة بعدد من المواقع والمنشآت العامة والحكومية  بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة  .


من ناحية أخرى  قامت لجنه مشكلة   بمركز ومدينه الحمام واداره التموين برئاسة  رمضان الباجوري نائب رئيس مدينه الحمام  وعضوية عيد قوية مدير إدارة التموين و سيد ابو النجا مدير اداره المجالس بالمركز  بالمرور   علي المخابز حيث تم تحرير عده محاضر تموينيه للمخابز المخالفة وكذلك تم التنبيه عليهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازيه والتباعد الجسدي بين المترددين علي المخابز وارتداء الكمامة وكذلك عدم مخالفه الشروط اللازمة لإنتاج الخبز.
 
شاهد.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح
شاهد.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح
شاهد.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح
شاهد.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح
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