شاهد.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمدن مطروح

استمرت بمحافظة مطروح أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والشوارع الرئيسية للوقاية من فيروس كورونا.









حيث قامت المنطقة الغربية بالتعاون مع مجالس المدن بأعمال رش وتعقيم عدد من المبانى والعامة ودور العبادة.





وتم رش وتطهير مبني مكتب البريد الرئيسي ومكتب الضرائب وكنيسة الشهيدين وكنيسة العذراء بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأزمات والمجالس بديوان عام المحافظة .





وأكد محافظ مطروح أن ذلك ياتى استمرارا للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والخطة الشاملة التى تنتهجها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا.





وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للقوات المسلحة ولقيادة المنطقة الغربية العسكرية على جهودها المتواصلة وتعاونها مع المحافظة فى الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ومنها فتح منافذ لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين بشارع الإسكندرية وأمام المحطة العسكرية بشارع الجلاء .





وكذلك تقديم عدد من الخدمات الطبية المجانية كقياس ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم وقياس نسبة الأكسجين فى الدم وغيرها بالإضافة إلى جهود التطهير والتعقيم المستمرة بعدد من المواقع والمنشآت العامة والحكومية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .







