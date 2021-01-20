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فن

من أمام الأهرامات.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة شتوية جذابة من أمام الأهرامات برفقة صديقتها.


وحرصت الفنانة بسمة بوسيل على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول للفنان تامر حسني بعد عودتهما بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.


وقدم تامر حسني عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.


يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليونى مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
من أمام الأهرامات.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها
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