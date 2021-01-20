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اقتصاد

750 ألف جنيه لتدعيم الأسطول الميكانيكى بمياه أسيوط‎

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن تدعيم أسطول الشركة الميكانيكى بعدد (3) معدات ثقيلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 750 ألف جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية التى تخصصها الشركة لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة تأهيل الأصول.

وأكد أن الشركة تولى أهمية كبرى لمشاريع الإحلال والتجديد فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الشركة دعمت معداتها الثقيلة بعدد (1) شاحنة كبيرة (تيرلا) تم تصنيع المقطورة الخاصة بها ذاتيا لأغراض نقل اسطوانات الكلور لتصل سعة الشاحنة الكبيرة إلى عدد (15) أسطوانة كلور كبيرة، وبلغت تكلفة التصنيع الإجمالية 400 ألف جنيه، ليصل إجمالي سيارات نقل الكلور (11) سيارة ما بين الشاحنات الكبيرة (التيرلا) والنقل الصغيرة التى تصل سعتها إلى (6) اسطوانات كلور.

وأضاف أيضا أنه تم تصنيع ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديزل فى أوقات الطوارئ بتكلفة إجمالية تصل إلى 200  ألف جنيه، كما تم تصنيع برج كهرباء كمعدة ثالثة تم تدعيم الاسطول الميكانيكي بها لأعمال إنارة المحطات وتقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها العام بتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.
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