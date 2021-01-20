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تعليم

اختيار من متعدد.. آداب عين شمس: الطلاب مدربين على اختبارات البابل شيت

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:29 م
اداب عين شمس
اداب عين شمس
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن  التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس ، أن الطلاب مدربين بشكل كافي على استخدام إختبارات البابل شيت ، لافتة الى انه تم توفير بنوك الأسئلة للطلاب التي من خلالها توضع الاختبارات 



 اوضحت " كامل " خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تستخدم إختبارات البابل شيت منذ أعوام ، حتي تضمن حقوق الطلاب عبر التصحيح الإلكترونى 

  وأشارت وكيل شئون آداب عين شمس الى أن الإختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة  لظروف التي مر بها الطلاب من غنتشار أزمة كورونا والغعتماد علي التعليم عن بعد 

ونوهت الدكتورة حنان الى أن شكل الإختبار عبارة عن أسئلة إختبار من المتعدد وصح وخطا ، مؤكدةً على أنه يمكن خروج الطالب من الإختبار ب 45 دقيقة


و قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شؤون كلية الآداب بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة لها ، إنه قبل إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات قد بدأت الكلية الاختبارات للطلاب ولكن بعد صدور القرار توقفت كافة الاختبارات الى بعد الانتهاء من أجازة منتصف العام الدراسي، لافتةً الى رفع  كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية.


وأوضحت " كامل " خلال تصريحاتها لموقع " صدى البلد " الى أنه لم يتم إعادة الاختبارات التي أدها الطلاب ولكن فقط تستكمل حتي لا تضيع مجهودات الطلاب وذلك بإعلان جداول أخرى للامتحانات عبر الصفحة الخاصة بالكلية ، مشيرة الى الاعتماد علي الاختبارات الموضوعية حتي يسهل  أداء الاختبارات علي الطلاب والاعتماد علي التصحيح الإلكتروني حفاظًا علي المصححين. 
 
ولفت وكيل شؤون الكلية الى أن اختبارات الدراسات العليا كان من المقترح أنها تبدأ أول يناير الحالي ولكن بعد قرار مجلس الوزراء سيتم إعلان  جداول جديدة  للدارسين  بعد الانتهاء من الإجازة ، مؤكدة علي عدم إضافة أي أجزاء ملغية بالمقررات الدراسية        
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