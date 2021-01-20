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إسلام عنان: الضخ المالي على البحث العلمي لإنتاج لقاح كورونا أفضل ماحدث في 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:28 م
اسلام عنان
اسلام عنان
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ياسمين القصاص

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء ، إن جميع المصادر الطبية لم تتوقع هذا الكم من الضخ المالى على البحث العلمي للقاحات، وهذا يكون من أفضل ما حدث عام 2020، وإنها تكون بمثابة أول تكلفة تخص هذا المجال فى تاريخ الدولة المصرية، منوها إلى أنه حدث تعاون دولي بين جميع  الدول لم يحدث من قبل، لإنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف"أستاذ اقتصاديات الدواء"، عبر زوم فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن جميع الأطقم الطبية كانت تتوقع انتهاء تلك الجائحة بانتهاء عام 2020، ولكن مازال هناك أمل فى تحيد أعراض هذا الفيروس اللعين مع نهاية هذا العام الجارى، كاشفا أن من الطبيعى التحور الكبير الذى يحدث لهذا الفيروس.

 

وأشار"عنان"، إلى أن الصين تقوم بالظهور بفيروس جديد من عائلة كورونا يستمر بضعة شهور ثم يختفي، ولكن ما حدث مع فيروس كورونا هو انتشار سريع وقوى، وبالفعل لم يتوقع أحد استمرارية هذا الفيروس لكل هذه الفترة الطويلة، وحتى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية لم يتوقعوا استمرار هذا الفيروس، منوها إلى أن جميع التوقعات لأول 5 شهور من الفيروس كانت خاطئة تماما، ولكن أصبح هذا الفيروس مختلف تماما عن باقى فيروسات عائلة كورونا.

 

 

واوضح ان فيروسات كورونا القديمة كانت تستمر أقصى فترة إلى 6 أشهر ومن ثم تبدأ فى الاختفاء، كما أن جميع المصادر الطبية توقعت اختفاء كوفيد19 المستجد خلال شهر يوليو الماضى، مكملا أن كوفيد19 لديه بعض الخصائص من فيروس الانفلونزا، فأصبح كوفيد له القدرة على البقاء.

 

 

واضاف انه تم التطور في تحديد البروتوكولات العلاجية المخصصة لكل مستوى من الحالات المتوسطة والخفيفة، وخاصة ممن يخضعون للعزل المنزلي، واعرب عن سعادته بتلك المبادرة لمساندتها ومساعدتها للنظام الصحي والحفاظ ايضا على صحة المواطنين.

 

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