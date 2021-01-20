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محافظات

دمياط تعلن حالة الطوارئ لمواجهة نوات الشتاء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة خلال هذه الفترة.

هذا وقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، و الدفع أيضًا بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع و كذلك إتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين..

فيما وقد نوهت "محافظ دمياط" الى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة و استراتيجية محددة لمجابهة اية تداعيات محتملة.

هذا وقد أشارت محافظ دمياط الى أنه تم التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح و سيارت شفط المياه ، فضلًا عن إتمام عمليات تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، و عقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

كانت قد تعرضت محافظة دمياط لموجه من الطقس السيئ على مدار الأيام الماضية ومازالت تشهد مدن وقري دمياط ، سوء لحالة الطقس يصاحبه برودة شديدة وسرعه رياح مما نتج عنه غلق بوغاز عزبة البرج امام مراكب الصيد ومنع الخروج لرحلات الصيد.

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