محافظ الدقهلية: دعم مستشفيات الجمالية وشربين ومنية النصر بعدد 3 خزانات أكسجين

وافق الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية على دعم المستشفيات المركزية فى كل من الجمالية وشربين ومنية النصر بعدد 3 خزانات للأكسيجين السائل وذلك لتوفير احتياجات المرضى والمترددين على هذه المستشفيات من الاكسجين السائل هذا وتبلغ التكلفة الاجمالية للخزانات المشار اليها تبلغ 5 مليون جنيه وقد جاءت موافقة محافظ الدقهلية بناء على المذكرة التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
وقد أوضح وكيل الوزارة ان المستشفيات فى احتياج للخزانات ، مؤكدا ان السعة الاستيعابية الاجمالية للخزانات المذكورة تبلغ 15 طن من الاكسجين السائل، نظرا للطلب المتزايد على الاكسجين بهذه المستشفيات، وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بسرعه الانتهاء من تثبيت القواعد الخرسانية التى يتم تثبيت الخزانات الجديدة عليها بالمستشفيات المشار اليها وكذا سرعة انهاء الإجراءات مع وزارة الإنتاج الحربى لتوريد وتركيب وتشغيل الخزانات المشار اليها حرصا على صحة وسلامة وحياة المرضى ، وذلك وفقا للقانون 182 لسنه 2018 ووفقا للقواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن ووفقا والمواصفات المطلوبة.