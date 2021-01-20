محافظ الدقهلية: دعم مستشفيات الجمالية وشربين ومنية النصر بعدد 3 خزانات أكسجين

وافق الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية على دعم المستشفيات المركزية فى كل من الجمالية وشربين ومنية النصر بعدد 3 خزانات للأكسيجين السائل وذلك لتوفير احتياجات المرضى والمترددين على هذه المستشفيات من الاكسجين السائل هذا وتبلغ التكلفة الاجمالية للخزانات المشار اليها تبلغ 5 مليون جنيه وقد جاءت موافقة محافظ الدقهلية بناء على المذكرة التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



