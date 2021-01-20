روسيا تقدم طلبًا لتسجيل لقاح سبوتنيك V ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي

علن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تقديم بلاده طلب لتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك V) في الاتحاد الأوروبي، متوقعًا أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم الصندوق - حسبما ذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم /الأربعاء/ - : "لقد قدم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي طلبًا لتسجيل هذا اللقاح، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير المقبل".