اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام





أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر7 نقاط ليبلغ مستوى 16ر5681 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر315 مليون سهم تمت عبر 10547 صفقة نقدية بقيمة 3ر35 مليون دينار كويتي.





وارتفع مؤشر السوق الرئيس "7ر2 نقطة" ليبلغ مستوى 8ر4655 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر267 مليون سهم تمت عبر 7249 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار كويتي.





كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر10 نقاط ليبلغ مستوى 1ر6202 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر48 مليون سهم تمت عبر 3298 صفقة بقيمة 9ر19 مليون دينار.