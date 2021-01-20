ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملكة الجاذبية.. شاهد سمية الخشاب في أحدث ظهور لها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وظهرت "سمية الخشاب" من سيارتها  بإطلالة صباحية ناعمة بملابس كاجوال.

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
قمر ، ملكة الجاذبية ،  احلي سمية

يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا. 

وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة.
Advertisements
Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور