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حوادث

مباحث القاهرة تعيد موادا بترولية سرقت من خط بترول بطريق المنيا| شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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محمد صبري

فى ضربة موجعة لعصابات سرقة المواد البترولية ، نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على سائق وتباع استوليا على مواد بترولية من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا الصحراوى الغربى بالاشتراك مع آخر " هارب " لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف البحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

 

فقد تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة الأميرية يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم بالمنطقة ، تمكنوا من ضبط عامل بجراج " مسجل خطر " ، وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بإنتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناءًا على تكليف من صاحب الجراج.

 

بإعداد الأكمنة اللازمة التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة تم ضبط سائق وتباع أثناء استقلالهما سيارة نقل مزودة بفنطاس يحوى مواد بترولية ٣١ ألف لتر سولار مجهولة المصدر .

 

واعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة ، حيث قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا الصحراوى الغربى بالإشتراك مع آخر " هارب " لصالح شريك بإحدى شركات المواد البترولية ، وأنهما كانا فى طريقهما لإخفاء السيارة بالجراج ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير.

 

 و بمواجهته أقر اعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف فى المواد البترولية للبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، حيث أمكن ضبط مالك الجراج.

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