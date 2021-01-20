ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرصد الأزهر: ليس من حق أحد استخدام اسم الله لتبرير الأعمال البربرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:05 م
عبدالوهاب ابراهيم
عبدالوهاب ابراهيم
Advertisements
ياسمين القصاص
قال عبد الوهاب إبراهيم الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن دراسة الشخصية المتطرفة يسمح للمتخصصين بتحديد الفئات المستهدفة وفهمها فهمًا دقيقًا لوضع روشتة علاجية ناجحة للمعالجة المجتمعية.

وأضاف"الباحث فى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حواره فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية تعمل على استقطاب الشباب وتحاول البحث على فئات تتسم بالشذوذ العقلي والاعتلال في الأفكار.

وتابع أن الشخصية المتطرفة تتسم بالانعزال عن الأسرة والمجتمع والتغير الذي يظهر عليها في الملبس والمظهر الخارجي ويكثر عندها الحديث عن مفهوم الجهاد من منظور الجماعات المتطرفة، كما أنها تتسم بالجمود الفكري وأحادية الرؤية والعقلية الانتقائية التي تنتقي النصوص وتخرجها عن سياقها وتقرأها قراءة أحادية فكرية وتصف هذه القراءة بأنها قطعية، مؤكدًا على أن الجماعات المتطرفة تحتكر قراءة النصوص وتجعلها قطعية، مؤكدًا على أن الأديان لم تكن مبررًا للحروب وليس من حق أحد أن يستخدم اسم الله أو الأديان لتبرير الأعمال البربرية المؤسفة التي تقف في وجه قدسية الحياة وحفظ النفس البشرية.

وأكد على أهمية الشخصية السوية في بناء الاستقرار الاجتماعي في أي مجتمع وبالتالي يكون من الواجب على الجميع أن يحافظوا على هذه الفئة وحمايتها من الوقوع تحت تأثير الجماعات الإرهابية والدخول في براثن الفكر المتطرف والاستفادة منها لبناء مجتمعات قوية وناجحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر: الجماعات المتطرفة لا تقل خطورة عن داعش .. فيديو

الأعلى للمسلمين بألمانيا يشيد بدعوة الفاتيكان لإعلاء قيم الأخوة الإنسانية

بعد دفاعه عن الإسلام .. ماذا قالت المؤسسات الدينية عن الرئيس السيسي

المؤسسات الدينية تشيد بكلمة السيسي في فرنسا بعد دفاعه عن الإسلام.. الأزهر: المسلمون يحترمون كل الأديان.. ومرصد الإسلاموفوبيا: أعاد الاعتبار للقيم الدينية

رد تاريخي من قائد بطل .. تركي آل الشيخ يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون

سيمنار مرصد الأزهر يناقش مفهوم الحرية الدينية وضوابطها

ترشيحاتنا

بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في البحر الأحمر | اعرف السبب

حضور رسمي وغياب جماهيري.. جدول مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ 59 جون بايدن ونائبته

هل يجوز قراءة سورة واحدة في الصلاة بعد الفاتحة ؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور