مرصد الأزهر: ليس من حق أحد استخدام اسم الله لتبرير الأعمال البربرية

قال عبد الوهاب إبراهيم الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن دراسة الشخصية المتطرفة يسمح للمتخصصين بتحديد الفئات المستهدفة وفهمها فهمًا دقيقًا لوضع روشتة علاجية ناجحة للمعالجة المجتمعية.





وأضاف"الباحث فى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حواره فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية تعمل على استقطاب الشباب وتحاول البحث على فئات تتسم بالشذوذ العقلي والاعتلال في الأفكار.





وتابع أن الشخصية المتطرفة تتسم بالانعزال عن الأسرة والمجتمع والتغير الذي يظهر عليها في الملبس والمظهر الخارجي ويكثر عندها الحديث عن مفهوم الجهاد من منظور الجماعات المتطرفة، كما أنها تتسم بالجمود الفكري وأحادية الرؤية والعقلية الانتقائية التي تنتقي النصوص وتخرجها عن سياقها وتقرأها قراءة أحادية فكرية وتصف هذه القراءة بأنها قطعية، مؤكدًا على أن الجماعات المتطرفة تحتكر قراءة النصوص وتجعلها قطعية، مؤكدًا على أن الأديان لم تكن مبررًا للحروب وليس من حق أحد أن يستخدم اسم الله أو الأديان لتبرير الأعمال البربرية المؤسفة التي تقف في وجه قدسية الحياة وحفظ النفس البشرية.



