اليابان أعادت السنة.. وزير التعليم: العام الماضي مر بأعجوبة بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقال شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جيالي، لعرض لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بدائين من الصفر، مشيرا إلى أن مصر من أفضل دول تعاملت مع أزمة فيروس كورونا".





وأشار وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن مصر مرت من الأزمة على الرغم من أن دول كبيرة مثل اليابان "قفلت وأعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".