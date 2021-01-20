إحالة 3 متهمين بشركة مكرونة شهيرة للجنايات لاختلاس 2.5 مليون جنيه

أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ثلاثة مسئولين بشركة شهيرة للصناعات الغذائيه ( مكرونه ) للجنايات لاتهامهم باختلاس 2500000 جنيه من أموال الشركة





جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته عاملا باحدي الشركات المساهمة مدير الضرائب بشركة شهيرة للصناعات الغذائية - اختلس مواد وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 1965000مليوم جنيه والملوك للشرکه محل عمله و المسلم اليه بسبب وظيفتة لصرف، في أوجه

نشاط الشركة، فاحتبسه لنفسه بنية تملكه واضاعه علي الشركة وارتكب تزويرا في إحدى المحررات الرسمية بطريق الاصطناع علي غرار المحررات الصحيحة وأثبت به توريد مبلغ ۱۰۰ الف جنية لمصلحة الضرائب العامة کسداد للضرائب المستحقة على الشركة جهة عمله وقام ببصمه بخاتم مزور ونسبه زورا لمصلحة الضرائب المصرية واستعمله

فيما زور من أجله وذلك بتقديمه للشركة جهة عمله محتجا بصحة البيانات المثبته به على خلاف الحقيقة لتسوية مبلغ .. ألف جنيه من المبالغ المختلسة





كما أن المتهم الثاني بصفته عاملا باحدى الشركات المساهمة - مراجع مالي بشركة شهيرة للصناعات الغذائيه اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 350 الف جنيه والمملوك للشركة محل عمله والمسلم اليه بسبب وظيفته لصرفه في أوجه نشاط الشركة فاحتبسه لنفسه بنية تملكه واضاعته علي الشركة





كما أن المتهم الثالث بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة محامي بالشئون القانونية بشركة شهيرة للصناعات الغذائية اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ۳۰ ألف جنيه والمملوك للشركة محل عمله









شهد خبير بإدارة الكسب غير المشروع و الأموال العامة بوزارة العدل أن لجنة الفحص المنتدبة انتهت إلي أنه بالنسبة لعدد 36 إذن صرف كإكراميات حكومية لمطحن شركة المكرونة فقد تم صرف مبلغ 945 الف حنيه تحت بند اكراميات حكومية



