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محافظات

انتشار معدات مجالس المدن لسحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأعلن  محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها.

وشدد على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.
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‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

انتشار معدات مجالس المدن لسحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
انتشار معدات مجالس المدن لسحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
انتشار معدات مجالس المدن لسحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
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