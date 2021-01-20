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برلمان

كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:56 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الضوء على الفصول الذكية سريعة التجهيز والتركيب مجهزة على أعلى مستوى.


وكشف الدكتور طارق شوقي خلال إلقاء بيانه أن كثافة الفصول تبدأ من 42 طالبا وتصل إلى 80 طالبا وأحيانا أكثر من ذلك في بعض المناطق، وهذا لا يجب استمراره.


وقال: "لذلك كان هناك تفكير في مشروع الفصول الذكية كحل من الحلول لمواجهة إشكالية الكثافات لأننا نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل أزمة الكثافات".


وأوضح أنه ينضم سنويا لمنظومة التعليم 800 ألف طفل، فالزيادة السكانية تسبب عملية ضغط كبيرة، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحضانات.
كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
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