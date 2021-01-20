كثافة الفصل تصل لـ 80 طالبا.. شوقي: 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم

ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الضوء على الفصول الذكية سريعة التجهيز والتركيب مجهزة على أعلى مستوى.









وكشف الدكتور طارق شوقي خلال إلقاء بيانه أن كثافة الفصول تبدأ من 42 طالبا وتصل إلى 80 طالبا وأحيانا أكثر من ذلك في بعض المناطق، وهذا لا يجب استمراره.









وقال: "لذلك كان هناك تفكير في مشروع الفصول الذكية كحل من الحلول لمواجهة إشكالية الكثافات لأننا نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل أزمة الكثافات".









وأوضح أنه ينضم سنويا لمنظومة التعليم 800 ألف طفل، فالزيادة السكانية تسبب عملية ضغط كبيرة، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحضانات.