بالصبر والقرآن.. 3 أشقاء يهزمون الظلام بحفظ كتاب الله وتلاوته

عرض برنامج صباحك "مصرى" على فضائية "ام بى سى مصر 2"، تقريرا لثلاثة أشقاء مكفوفين يجتمعون على حفظ وتلاوة القرآن.









وقالت ثريا محمد، والدة الأطفال الثلاثة، إن الله أنعم عليهم بمحمد فى البداية وتأثرت قليلًا بعد معرفتها أنه مكفوف بعد ولادته، ولكنها تؤمن بالله ودعت أن يمن عليها بالصبر والسلوان، ومن بعدها جاء أخوه فارس ثم أختهما الصغرى بنفس الحالة.









وأضافت أنها لم تستسلم ولكنها بدأت بتحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم، متابعة: "الناس كانت بتقولى مش لازم تعليمهم هتضيعى وقتك ومجهودك".









وأشارت إلى أنها كانت تصلى وتستغفر الله كثيرًا ليدلها على الطريق الصحيح، منوهة إلى أن محمد ابنها الكبير حفظ القرآن الكريم ويتلوه بصوت جميل.









وقال محمد محسن، ابنها الكبير، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم فى سن الثالثه من عمره، وختمه فى الثامنة، وبعدها بدأ دراسة القراءات حتى أصبح يمتلك 7 قراءات، موضحة أنه متفوق دراسيًا وحصل على المركز الأول فى الشهادة المدرسية الأزهرية، كما اشترك فى مسابقة تنظمها دولة الإمارات "تحدى القراءة العربى"، حصد فيها المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفي مسابقات القرآن الكريم حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدة 3 سنوات متتالية.







