ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالصبر والقرآن.. 3 أشقاء يهزمون الظلام بحفظ كتاب الله وتلاوته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:13 م
محمد محسن
محمد محسن
Advertisements
ريهام فيكتور
عرض برنامج صباحك "مصرى" على فضائية "ام بى سى مصر 2"، تقريرا لثلاثة أشقاء مكفوفين يجتمعون على حفظ وتلاوة القرآن.


وقالت ثريا محمد، والدة الأطفال الثلاثة، إن الله أنعم عليهم بمحمد فى البداية وتأثرت قليلًا بعد معرفتها أنه مكفوف بعد ولادته، ولكنها تؤمن بالله ودعت أن يمن عليها بالصبر والسلوان، ومن بعدها جاء أخوه فارس ثم أختهما الصغرى بنفس الحالة.


وأضافت أنها لم تستسلم ولكنها بدأت بتحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم، متابعة: "الناس كانت بتقولى مش لازم تعليمهم هتضيعى وقتك ومجهودك".


وأشارت إلى أنها كانت تصلى وتستغفر الله كثيرًا ليدلها على الطريق الصحيح، منوهة إلى أن محمد ابنها الكبير حفظ القرآن الكريم ويتلوه بصوت جميل.


وقال محمد محسن، ابنها الكبير، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم فى سن الثالثه من عمره، وختمه فى الثامنة، وبعدها بدأ دراسة القراءات حتى أصبح يمتلك 7 قراءات، موضحة أنه متفوق دراسيًا وحصل على المركز الأول فى الشهادة المدرسية الأزهرية، كما اشترك فى مسابقة تنظمها دولة الإمارات "تحدى القراءة العربى"، حصد فيها المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفي مسابقات القرآن الكريم حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية لمدة 3 سنوات متتالية.


وأكد فارس أنه يحلم بأن يكون مبرمجًا كبيرًا ويتمنى أن يقوم باختراع أبلكيشن يساعد المكفوفين فى الاعتماد على أنفسهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل كروان الصعيد.. أبو الوفا الصعيدي اشتهر بتعليم أولاد القرية حفظ وتلاوة القرآن الكريم

الشيخ هاني الحسيني في ضيافة «صاحبة السعادة».. غدا

هل يجوز ترديد القران الكريم أثناء القيام بالأعمال المنزلية

ختمه وعمره 9 سنوات.. حكاية "أنس" أصغر حافظ للقرآن الكريم في دمياط.. شاهد

موافقة ملكية على إقامة مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم.. رمضان القادم

بجوائز 3.2 مليون ريال سعودي.. الملك سلمان يطلق مسابقة لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في البحر الأحمر | اعرف السبب

عائدة من الموت تحكي لحظات خروج روحها من جسدها.. تفاصيل مثيرة

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

هل يجوز المسح على الحذاء والصلاة به .. الأزهر يضع شرطين

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور