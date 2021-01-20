٣ وزراء تحت مرمى سهام النواب.. تفاصيل مثيرة

قالت الصحفية ولاء نعمة الله، عضو شعبة المحررين البرلمانيين، إنه مع كل فصل تشريعي جديد لا بد أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، وبالتالي كان لدينا برنامج "مصر تنطلق" الذي تم عرضه من قبل رئيس الوزراء أمام الفصل التشريعي الأول عام 2018.









وأضافت عضو شعبة المحررين البرلمانيين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "تن"، أنه تم إخطار الحكومة للتواجد أمام البرلمان لعرض نتائج ما تم إنجازه، لا سيما في ملاحظات أداها العديد من أعضاء اللجنة العامة على أداء الحكومة.









وأوضحت أن البيان الذي يصدر من رئيس الحكومة يتم إحالته إلى اللجنة المختصة، لتناقش الأمور التي وردت في البيان، لافتة إلى أن المجلس اليوم يواصل حضور الوزراء، مشيرة إلى أن وزير التموين ووزير الإعلام ووزير التنمية المحلية هم أكثر الوزراء الذين حصلوا على ملاحظات من أغلب أعضاء البرلمان.









فى سياق آخر، التقى المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وفدا من المصورين البرلمانيين لمناقشة الأوضاع التي يترتب عليها تنظيم العمل داخل المجلس ولجانه المختلفة والوقوف على تذليل كل العقبات.









وناقش الاجتماع تسهيل طريقة عملهم بقدر المستطاع، حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم الصحفية على أكمل وجه مما يخرج الصورة الواقعية للفاعليات لمختلف الجلسات بشكل منظم وفعال.







