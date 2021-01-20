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منوعات

نتيجة غير متوقعة.. شاهد | مصارعة بين دجاجة وثعبان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:41 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر تويتر، لمصارعة بين دجاجة وثعبان سام وصفه أحد صائدي الثعابين بأنه برغم ضآلة حجمه إلا أنه سام للغاية ولدغته مميتة. 

وحسب ما ورد في صحيفة" ديلي ميل" ، فإن المصارعة بدأت بين الدجاجة التي يبدو انها \مدربة على المصارعة والثعبان ضئيل الحجم، بالطبع توقع الجميع في البداتية انتصار  الثعبان بضربة واحدة إلا ان النتيجة فاجأت الجميع. 

وبدأت المعركة بين كل من الدجاجة و الثعبان و كان  الثعبان يراغ منذ اللحظة الأولى حتى لا يقع في تحت منقار الدجاجة إلا انها تمكنت من إلتقاطه من الأرض و رفعه إلى الأعلى و القضاء عليه . 

ولم يصدق رواد التواصل الاجتماعي في استراليا مقطع الفيديو الذي بثته سيدة تعيش بالقرب من سيدني لدجاجة تقضي ثعبان، و لكن بعد مشاهدة الفيديو شعر الجميع بالذهول الشديد . 

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