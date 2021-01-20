مكتب أبو ظبي للاستثمار يفتتح مكتبًا في تل أبيب

أفاد موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي بأن مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) سيقيم ثمانية مكاتب جديدة في العالم، بينها مكتب في تل أبيب، والمكاتب الأخرى ستقام في نيويورك، سان فرانسيسكو، فرانكفورت، لندن، باريس، بكين وسيول.

وأشار الموقع إلى أن إقامة المكتب في تل أبيب تأتي في إطار تقوية العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات عمومًا ومع أبو ظبي خصوصًا.

وذكر مكتب أبو ظبي للاستثمار في بيان له، أن عملية إقامة المكاتب تأتي في إطار مبادرات استراتيجية، يلتزم خلالها بمضاعفة الدعم للمستثمرين حول العالم، بهدف توسيع نشاط مكتب الاستثمار في الأسواق المركزية في الخارج، ومن خلالها يبحث لجذب استثمارات متطورة تنمو في الإمارات.

وقال موقع "جلوبس": إن شبكة المكاتب الدولية لمكتب أبو ظبي، ستركّز على تسهيل العلاقات بين الشركات في الأسواق وبين أبو ظبي، وسوف تعرض أمام المستثمرين الدوليين الفوائد من التوسع إلى الإمارات.

ولفت إلى أن "فتح المكتب في إسرائيل من الممكن أن يفتح الباب أمام الشركات الناشئة في إسرائيل، والتي لم تحصل حتى الآن على انتباه جدي من المستثمرين في الخليج العربي".