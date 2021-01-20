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حوادث

نشوب حريق بمولد كهرباء بقليوب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نشب حريق مولد كهرباء بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمولد كهرباء بقليوب. 

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وجارى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون أي خسائر وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى لقى سائق توك توك مصرعه فى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بعد قيام ربة منزل وعاطلين بإلقاء مادة شطة حارقة على وجهه، لسرقته بالإكراه ما أسفر عن انقلاب التوك توك به، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب العام وألقي القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وتبين من تحريات المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب أن المجني عليه يدعى "ا. س. م" 27 سنة سائق توك توك ومقيم شارع السيد أبو طاحون بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مصاب بكسر بفقرات العمود الفقري وتوفي أثناء تقديم العلاج له بمستشفى قليوب.

وبالفحص تبين أن المجني عليه أقل فتاة وشخصين لتوصيلهم بناحية أم بيومى التابعة لمركز قليوب وأثناء سيرهم بطريق أم بيومى اتجاه بهتيم، بداية محور العصار ألقوا مادة حارقة "شطة" على وجهه بقصد سرقة المركبة إلا أنه استكمل سيره وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب المركبة وحدوث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وتمكن الأهالي من ضبط أحد مستقلي المركبة وتدعى " ح. ع. ع" 13 سنة بدون عمل ومقيمة أرض عبد الكريم - مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وبمناقشة المذكورة أقرت أن مرافقها كل من "م. ر. ا" 30 سنة سائق  و"ا. خ. س" 32 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان،  وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة والشروع في سرقة المركبة كرها عن قائدها واصطحابهما للفتاة سالفة الذكر والتي تربطهما بها علاقة جيرة لعدم إثارة شك قائد المركبة أثناء استيقافه للاستقلال رفقته وتولت النيابة التحقيق.
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