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فن

بإطلالة ناعمة.. هنا الزهد تخطف الأنظار بملابس صيفية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة صيفية وعلقت على الصورة قائلة : أيام الصيف.


يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.
وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى
بإطلالة ناعمة.. هنا الزهد تخطف الأنظار بملابس صيفية
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