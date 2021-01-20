أخبار التكنولوجيا| الهند تطلب من واتساب سحب شروطها الإجبارية.. كيفية عمل تطبيق سيجنال

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
طلبت دولة الهند من واتسآب WhatsApp، سحب التغيير المخطط له في سياسة الخصوصية الخاصة بمنصتها، مما يمثل مشكلة جديدة للخدمة المملوكة لشركة فيسبوك Facebook والتي تحدد الدولة الواقعة في جنوب آسيا باعتبارها أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين البالغ عددهم 400 مليون مستخدم.
هاتف RENO 5 PRO 5G أحدث إضافات شركة أوبو العالمية لحافظة هواتفها الذكية ذات الفئة المتوسطة، والتي بدأت الشركة الصينية في إطلاق النسخة العالمية من هاتف RENO 5 PRO 5G، للأسواق الخارجية، وتعد دول الهند أولى الأسواق التي سيتم طرح الجهاز الجديد فيها.
أعادت شركة هواوي Huawei، تصميم متجرها للتطبيقات AppGallery، البديل لمتجر تطبيقات أندرويد "جوجل بلاي"، يأتي التصميم الجديد مع "تنقل محسّن ومحتوى محلي"، كما أنه يسهل على المطورين إنشاء تفاعلات أعمق مع العملاء.
قدمت شركة ريلمي إصدارا خاصا من هاتف Realme C12، في شهر أغسطس الماضي بالهند، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وكانت الشركة الصينية قد أطلقت الإصدار الأساسي بسعة 3 + 32 جيجابايت.
أوصى قطب التكنولوجيا الشهير أيلون ماسك Elon Musk، والمعروف بأغني رجل في العالم، في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر يوم 7 يناير الجاري، باستخدام تطبيق المراسلة الفورية سيجنال المشفر Signal، بعد إنتقاده لشركة "فيسبوك" بسبب سياسة خصوصية تطبيق "واتساب" الجديدة.