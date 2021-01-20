عبدالرحمن محمد أمينًا عامًا مساعدًا لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، لتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط.





جدير بالذكر أن الأستاذ عبدالرحمن محمد حصل على بكالوريوس التجارة عام 1984م، ثم شغل منصب مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بأسيوط عام 2016م، ثم رقي مديرًا عامًا لإدارة شئون التعليم والطلاب عام 2018م، حتى صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط يناير 2021م.