ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عبدالرحمن محمد أمينًا عامًا مساعدًا لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، لتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط.

جدير بالذكر أن الأستاذ عبدالرحمن محمد  حصل على بكالوريوس التجارة عام 1984م، ثم شغل منصب مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بأسيوط عام 2016م، ثم رقي مديرًا عامًا لإدارة شئون التعليم والطلاب عام 2018م، حتى صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط يناير 2021م. 
وتتقدم أسرة جامعة الأزهر بأسيوط  بخالص الأمنيات الطيبة وأرق التهاني له.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور