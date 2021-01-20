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تعليم

مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء: الأخبار الزائفة تستهدف هدم الثقة بين المواطن والدولة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:34 م
نعايم سعد زغلول
نعايم سعد زغلول
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أحمد الشاهد

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن الندوة التي عقدتها كلية الإعلام اليوم جاءت في الوقت المناسب ، خاصة مع تزايد الأخبار الزائفة والمفبركة في الوقت الحالي .

 

وأكدت على خطورة صناعة الأخبار الزائفة ونشرها لتحقيق العديد من الأهداف والتوجهات المختلفة ، وذلك بهدف هدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الإعلام المختلفة ، كما أن هذه الاخبار الزائفة تستهدف كافة الأنشطة التي يتوجه اليها المواطنين ، مثل القطاع الصحي والتي كان له النصيب الأكبر من مثل هذه الأخبار والشائعات ، وكذلك خلق فتن بين الفئات المختلفة .

وأوضحت أن الدولة تقوم بكافة مؤسساتها بمواجهة هذه الاخبار ، كما أن هناك 48.5 مليون مستخدم للإنترنت في مصر و 42 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي ، ومعظم الشائعات تكون موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك لسهولة انشاء الحسابات الوهمية وتداول الكثير من الاخبار الكاذبة .

كما أن الهدف الأساسي من نشر مثل هذه الأخبار هو هم الثقة بين المواطن وكافة مؤسسات الدولة ، مثل شائعة وجود تعتيم إعلامي على أرقام الإصابات بكورونا ، وذلك منذ بدء الجائحة وحتى وقتنا الحالي ، حيث تم عمل تقرير ينشر حقائق هذه الاخبار والرد عليها من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء .

ويتم التواصل مع الجهات الرسمية التأكد من صحة هذه الاخبار ونشر تقارير رسمية تتضمن كافة المعلومات والتقارير الرسمية من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ، وتخصيص بريد الكتروني ورقم للتواصل مع الصفحة والرد على كافة التساؤلات وتزويده بالمعلومات الصحيحة .


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وأشارت إلى تدول الكثير من الفيديوهات والمقاطع الصوتية المنسوبة لمسؤلين تحذر المواطن من اخذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا ، كما يتم نشر هذه الشائعات من خلال خلطها ببعض الحقائق ، وكذلك نسب أخبار وتصريحات للمؤسسات الاعلامية والمسؤليين ولكن يتم تكذيب هذه الاخبار المزيفة من قبل من مؤسسات الدولية .


جاء ذلك خلال الويبينار الذي عقدته كلية الاعلام بجامعة القاهرة لمناقشة أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

ويترأس هذا الوينبار الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

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