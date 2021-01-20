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بالموبايل.. تفاصيل أحدث أنظمة الري الحديثة.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:54 م
محمد غانم
محمد غانم
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ياسمين القصاص
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري :إن الري بالموبايل فكرة مطبقة في العديد من دول العالم، ونريد تطبيقها على أرض الواقع، لأنه ليس لدينا رفاهية إهدار المياه.

وأضاف"المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري"، خلال استضافته فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية"تن"، أن أن هذه الأنظمة الحديثة عندما تستخدم في الأراضي الزراعية تقوم بترشيد المياه، وهذا جزء من خطتنا القومية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الري الحديث له فوائد عديدة إلى جانب ترشيد المياه، منها تقليل السماد، والعمالة، والطاقة، وبالتالي تزيد إنتاجية المحصول بنسبة 40%، بالإضافة إلى زيادة العائد المادي على المزارع.

وفى سياق أخر،  أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، والزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.

وعرض وزير الموارد المائية والري بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل، على مستوى المحافظات وذلك في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم، موضحا في ضوء ذلك معدلات التنفيذ الشهرية في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020، كما عرض في الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.

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