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برلمان

وزير التعليم: الوزارة رقم واحد للسنة الرابعة في التعرض للشائعات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:19 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة جاءت رقم واحد للسنة الرابعة على التوالي من حيث حجم الشائعات التي تتعرض لها، وهناك ناس متخصصة تقوم برسم صورة غير صحيحة عن الوزارة وتعمل "بلبلة"، وهذا كلام فاضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020. 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بادئين من الصفر، مشيرا إلى أن مصر من أفضل الدول تعاملا مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر مرت من الأزمة على الرغم من أن دولا كبيرة مثل اليابان "قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".
وزير التعليم: الوزارة رقم واحد للسنة الرابعة في التعرض للشائعات
وزير التعليم: الوزارة رقم واحد للسنة الرابعة في التعرض للشائعات
وزير التعليم: الوزارة رقم واحد للسنة الرابعة في التعرض للشائعات
وزير التعليم: الوزارة رقم واحد للسنة الرابعة في التعرض للشائعات
وزير التعليم: الوزارة رقم واحد للسنة الرابعة في التعرض للشائعات
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