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رياضة

باسم التهامي يمثل مصر في أول اجتماع افتراضي للألعاب العالمية الشتوية 2022

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
مثل د. باسم التهامي المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى بلاده فى أول اجتماع افتراضي أقامته اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية قازان 2022 بمشاركة ممثلين من 107 دول مشاركة فى تلك الألعاب، وبحضور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولى، ومن اللجنة المنظمة الماظ حيزنوف التنسيق العام، وإسماعيل داتوف خدمات الوفود، واوليجا كرانسوفا خدمات اللغة، وليسيان جانيفيا دعم التأشيرات.


وصرح الفولى بأن خلال الاجتماع تم الكشف على الجدول الزمني للندوات الخاصة بالوفود والتى سوف يشهدها عام 2021 وحتى انطلاق الألعاب العالمية فى يناير 2022 ، حيث شهر مارس إقامةالتسجيل والإقامة والانتقالات والخدمات الطبية، وفى شهر مايو خدمات اللغة وتقديم الطعام والمتطوعون والأمن 

 وفى شهر سبتمبر برنامج "اللاعبون الأصحاء" والخدمات الخاصة بالأسر ، وفى شهر أكتوبر الفعاليات غير الرياضية والاعتماد وبرنامج "اعرف الدولة المضيفة" و الوصول والمغادرة ، وفى شهر نوفمبر مرافقي الوفود ومراسم الافتتاح والختام ومراسم التتويج ، وفى شهر ديسمبر سيتم  تحديث المعلومات والخدمات  الخاصة بالألعاب ، أما شهر يناير الذى سوف تقام فيه الالعاب سوف يشهد استعراض لأول 48 ساعة من الوصول

مؤتمر لرؤساء الوفود

وأضاف الفولى بأن مؤتمر رؤساء الوفود الافتراضي سوف يعقد فى الفترة من 23 - 24 يونيو 2021 باستخدام المنصة الافتراضية ZOOM ،  وسوف تشهد عقد جلسات مرتان في اليوم بالنسبة للمناطق الزمنية المختلفة وأن  الموضوعات المطروحة فى هذا المؤتمر  الخدمات الخاصة بالوفود وخدمة دعم التأشيرات ومرافقي الوفود،  و عرض تقديمي مصحوبا بفيديو للرياضات وأماكن الفعاليات،  الوصول والمغادرة والانتقالات،  الإقامة وتقديم الطعام ، الخدمات الطبية، مراسم الافتتاح والختام،  الخدمات الخاصة بالأسر، الأحداث غير الرياضية ،برنامج "اللاعبين الاصحاء" وسوف يتم إرسال الدعوة الرسمية ورابط تسجيل مؤتمر رؤساء الوفود  الافتراضي في مايو 2021.

وان هناك  زيارة تفقدية لرؤساء الوفود وأن اللجنة المنظمة المحلية تقدمت  باقتراح لرؤساء الوفود بالحضور إلى مدينة كازان للزيارة الميدانية لرؤساء الوفود للتعرف على أماكن الرياضات وأماكن الإقامة وأماكن أخرى بالإضافة إلى الاجتماع مع ممثلي اللجنة  المنظمة المحلية.

 وان اللغة الرسمية  للألعاب هى  الإنجليزية،وسوف تتكفل اللجنة المنظمة المحلية الإنتقالات )من المطار إلى الفندق – ومن الفندق إلى المطار( بالإضافة إلى الأنتقالات الداخلية بكازان.و يقوم رؤساء الوفود بتغطية أي مصاريف أخرى بما في ذلك الإقامة  والوجبات. وتواريخ إقامة الفعاليات: 5 - 8 ديسمبر لعام 2021
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