الأوقاف: اعتماد 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة ، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات ، وحملة الماجستير والدكتوراه .

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