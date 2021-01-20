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ديني

الأوقاف: اعتماد 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:20 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة ، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات ، وحملة الماجستير والدكتوراه . 

 وهم :

مالاسمالمديرية
1.      أ.د/ خالد عبد العال أحمد عبد العالالجيزة
2.      أ.د/ علي محمد منصور عليوةالقاهرة
3.      أ.د/ ناجح غازي محمد رزقكفر الشيخ
4.      د/ رمضان صالحين أحمد يونسالقاهرة
5.      د/ ياسر عبد الحي محمد تونيالمنيا
6.      د/ عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمدالشرقية
7.      السيد/ محمد حسنين عبد الحي دسوقيكفر الشيخ
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