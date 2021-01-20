الأوقاف: اعتماد 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس ، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة ، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات ، وحملة الماجستير والدكتوراه .
وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|أ.د/ خالد عبد العال أحمد عبد العال
|الجيزة
|2.
|أ.د/ علي محمد منصور عليوة
|القاهرة
|3.
|أ.د/ ناجح غازي محمد رزق
|كفر الشيخ
|4.
|د/ رمضان صالحين أحمد يونس
|القاهرة
|5.
|د/ ياسر عبد الحي محمد توني
|المنيا
|6.
|د/ عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد
|الشرقية
|7.
|السيد/ محمد حسنين عبد الحي دسوقي
|كفر الشيخ