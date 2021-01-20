وزير التعليم: تصنيف مصر ارتفع 23 درجة في المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة

قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصنيف مصر ارتفع 23 درجة في تصنيف المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى إلي ذلك.





وأشار شوقى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن هناك غرفة عمليات 24 ساعة للرد علي كافة الاستفسارات من خلال نظام الواتس، مؤكدا أن القنوات التعليمية أصبحت علي اليوتيوب ومتاح للجميع و24 ساعة.





وعن التعليم الفني قال الوزير سوف ننسف النظام القديم ونعلم تعليما فنيا محترما وخريج التعليم الفني الجديد أول مرتب له 5 آلاف جنيه لأن الفلسفة تغيرت وهناك رؤية ثورية للتعليم الفني وبيئة مختلفة تماما للمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون والتنسيق مع رجال الصناعة أو المؤسسات الصناعية التابعة للدولة هناك تغير كامل وتخصصات مختلفة وهناك إقبال كبير علي هذا التعليم.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إن انتشار الدروس مرض اجتماعي، وقولنا أن الدرس لن ينفع وطريق وضع الامتحان لن يفيد معه الدروس وهناك كثير من البدائل مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والدروس الخصوصية علي النظام التعليمي الجديد وغيرها ولا بد من انتهاء الدروس الخصوصية.





وناشد الجميع بمقاومة منظومة الدروس الخصوصية، قائلا: وبلاش تكلفوا نفسكوا ومش هينفع".





وأضاف الوزير أننا اتخذنا قرارا بالنسبة للدبلومة الأمريكية والإنجليزية لعمل امتحان علي المواصفة الأمريكي يقيس به وتم امتحان الطلاب ودخلوا الجامعة به، والآن هذا الامتحان يتم طلبه في الدول العربية وهذا الامتحان بالنظام الإلكتروني وليس بالأوراق، كما كان يعمله الأمريكان جاء ذلك خلال إلقاء الوزير لبيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.