ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مهاجم إنجلترا السابق: صلاح ليس سعيدا في ليفربول وينتظر فرصة الرحيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
القسم الرياضي
يرى دارين بينت مهاجم إنجلترا السابق، أن محمد صلاح ليس سعيدا في ليفربول، مشيرا إلى أن الحديث عن الانتقال لريال مدريد الإسباني أثر على حماسه.

وفتح صلاح الباب حول إمكانية الرحيل عن ليفربول وذلك في حوار صحفي مع جريدة "آس" الإسبانية قبل أسابيع، وقال رد على سؤال احتمالية الانتقال لريال مدريد أو برشلونة "لما لا".

وانخفض مستوى صلاح بالمباريات الأخيرة للريدز، حيث لم ينجح الفرعون في هز شباك الخصوم بآخر 4 مباريات متتالية.

وقال بينت في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور":«بالوقت الحالي، تخبرني لغة جسده " يقصد صلاح"، أنه ليس سعيدًا بالتواجد هناك (ليفربول)، بغض النظر عما يقوله».

وأضاف: «منذ أن خرج بالحديث عن ريال مدريد لم يكن لديه نفس الحماس، والتصميم الذي أظهره قبل ذلك، إذا نظرت إلى إحصائياته فإنه لا يزال يسجل الكثير من الأهداف، لكنه كان يتراجع كل موسم».

وأكمل: «لقد سجل الكثير من الأهداف في عامه الأول حيث حطم إلى حد كبير كل رقم قياسي، ثم أعتقد أنه سجل 20 بعد ذلك ثم 19».

وواصل: «من حيث تسجيل الأهداف، كان رائعًا، لكن أداءه في جميع النواحي كان ضعيفًا لبعض الوقت الآن».

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي وفي رصيده 13 هدفا، بالرغم من عدم تسجيله أي هدف في آخر 4 مباريات، ويبعد بفارق هدف وحيد عن ثنائي توتنهام سون هيونج مين وهاري كين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليفربول يخطط للحفاظ على محمد صلاح خوفاٌ من الرحيل لـ ريال مدريد.. تفاصيل

صلاح يشارك جمهوره الاحتفال بالفوز على كريستال بالاس بسباعية

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف شهر ديسمبر مع ليفربول

ترشيحاتنا

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي.. واللاعب يودع زملاءه

القاهرة والدوحة توقعان مذكرتي تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

تعرف على تاريخ مواجهات مصر وروسيا بمونديال اليد

الزمالك يقترب من ضم مهاجم برتغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام