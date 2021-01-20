بنهد المعبد وبنعمل تعليم فني جديد.. طارق شوقى يعلن عن خطته الجديدة لتطوير التعليم الفنى

"بنهد المعبد وبنعمل تعليم فني جديد"، بهذه الكلمات أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الجديدة لتطوير التعليم الفني، بقوله: "القطار الخاص بتطوير التعليم خرج ووراءه قطار التعليم الفني، وهناك دراسة حاليا لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها، هل نترك التخصصات القديمة في حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعي وصناعات أخرى مستحدثة.. كل ذلك خاضع للدراسة".









وأضاف طارق شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020، أنه في ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج، فضلا عن تدريب المعلمين.









وتابع وزير التربية والتعليم: "في ظل أزمة فيروس كورونا، طلاب التعليم الفني جلسوا فقط في الأيام النظرية، أما الأيام المخصصة للعمل في المصانع، فلم يجلسوا في المنزل لا سيما وأنهم كانوا يتلقون مقابل لها".











واستطرد طارق شوقي قائلا: "طلاب التعليم الفني اللي سيتخرجوا يونيو القادم، سيبدأ بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا".









ونوه إلى أن الرؤية الثورية للتعليم الفني تعمل، وتم استحداث كمية عددية من التخصصات في 36 برنامجا دراسيا في سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.









في سياق متصل، أكد شوقي ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة في تصنيف المعرفة وقال: "أصبحنا 80 من 130 دولة وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى إلى ذلك".









وأضاف الوزير: "هناك غرفة عمليات 24 ساعة للرد على جميع الاستفسارات من خلال نظام الواتس اب"، مشيرا إلى أن القنوات التعليمية أصبحت على "يوتيوب" ومتاحة للجميع 24 ساعة.