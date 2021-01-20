رئيس التأمينات: التحول الرقمي يتيح للمواطن الحصول على خدمات الهيئة عبر وسائل الاتصال الحديثة

ناقش اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات مع مندوبي شركات ميكروسوفت Hits ، شركة Atos سبل تنسيق العمل لتحقيق التحول الرقمي للهيئة ما ينعكس علي تطوير أداء الخدمات للمواطن المصري.





ويأتي في إطار التكليفات الرئاسية بضرورة تطوير أداء الخدمات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.





و صرح رئيس الهيئة أنه تم استعراض الإطار العام لإدارة المشروع و الأهداف المرجوة منه و كذلك رؤية التحول الرقمي و المتمثلة في الميكنة الكاملة للعمل بما يسمح للمواطن بالتقدم للحصول علي كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال كافة وسائل الاتصال الحديثة و التي توفر الوقت و الجهد.





وخلال اللقاء استعرض عوض ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية لتجهيز البدء في التحول الرقمي حيث تم الانتهاء من توصيف كافة إجراءات العمل التي تتعامل بها الهيئة و كذلك الدراسة الموضوعية و التوثيق و ما وصل إليه الأرشيف الإلكتروني





كما استعرضت شركة Atos التكليفات الصادرة إليها للتأكد من تطبيق المعايير القياسية و إختيار كافة التطبيقات التي يتم تنفيذها لضمان جودة النظام من جانبها استعرضت شركة Hits أسلوب بناء التطبيقات باستخدام أسلوب Micro Services وخبراتها الدولية في هذا المجال و أكدت شركة مايكروسوفت حرصها علي تنفيذ المشروع طبقًا لأعلي معايير الجودة العالمية





و أشار عوض أنه تم الدفع بمجموعات عمل من الدماء الشابة من العاملين المؤهلين بالهيئة للمشاركة في تنفيذ و إكتساب الخبرات لتشغيل و صيانة النظام الجديد وكذلك وضع خطة تأهيل و تدريب لباقي موظفي الهيئة العاملين بمجال الحاسب الآلي للوصول لاقصي درجة من الإحترافية الممكنة في التعامل مع الأنظمة و التحديات التكنولوجية الحديثة .



