وزيرة الصناعة تغادر القاهرة متوجهةً إلى السودان للمشاركة بمعرض الخرطوم الدولى

تغادر نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة، اليوم، الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهةً إلى العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولي والذي يعقد خلال الفترة 21–28 يناير الجارى.







ومن المقرر أن تعقد "جامع" خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين الحكوميين بالسودان تتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار بهدف بحث أوجه تعميق التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية.











كما تترأس الوزيرة خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.









وتقوم "جامع" أيضًا بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير بيئة الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة السودانية.



