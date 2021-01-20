ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة الصناعة تغادر القاهرة متوجهةً إلى السودان للمشاركة بمعرض الخرطوم الدولى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تغادر نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة، اليوم، الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهةً إلى العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولي والذي يعقد خلال الفترة 21–28 يناير الجارى.


ومن المقرر أن تعقد "جامع" خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين الحكوميين بالسودان تتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار بهدف بحث أوجه تعميق التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية.


كما تترأس الوزيرة خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.


وتقوم "جامع" أيضًا بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير بيئة الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة السودانية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيفين جامع: مباحثات مكثفة مع الإماراتيين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التجارة: ندرس إطلاق برنامج لتنمية الموردين والمصدرين المصريين لسلاسل التجزئة العالمية

في ختام زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة.. لقاءات مكثفة لوزيرة التجارة والصناعة مع عدد من منظمات الأعمال وكبريات المجموعات الاستثمارية.. وتؤكد دعم الدولة للمشروعات المتوسطة

نيفين جامع تشيد بدور الإعلام في نشر ثقافة العمل الحر والتنمية المستدامة

جهاز تنمية المشروعات يسوق منتجات مشروعات الشباب في كارفور

جهاز تنمية المشروعات وهيئة تعليم الكبار ينفذان برامج لمحو الأمية بـ11 محافظة

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

مدرب الهلال ينفي طلبه التعاقد مع ساسي ويكشف سر تعثر جيرالدو مع الأهلي.. فيديو

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

ضبط الأب المتهم بتعرية طفلته والتعدى عليها بإحدى قرى الدقهلية

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

حضور رسمي وغياب جماهيري.. جدول مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ 46 جو بايدن ونائبته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام