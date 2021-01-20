بالتزامن مع نهاية الفصل الدراسي الأول.. ماهي الاختبارات الإلكترونية

تعد الاختبارات الإلكترونية عملية تعليمية مستمرة ومنتظمة تهدف إلى تقييم أداء الطالب عن بعد باستخدام شبكة الإنترنت ، وتعتبر وسيلة سهلة لتقويم الطالب إلكترونيًا ، حيث تمكن المعلم من إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطلاب ، وتصحح إلكترونيًا وفوريًا مما يضمن المصداقية والشفافية في التصحيح









ويمكن استخدام الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في عملية تقييم الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة الطلابية مستخدما في ذلك الوسائط المتعددة وبإجراء التعزيز المباشر ويطلق عليها الاختبارات المحوسبة والتي تعتبر إحدى تقنيات الحاسب الآلي التي يمكن توظيفها للتغلب على بعض الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ الاختبارات التقليدية (الورقية)، أو توظيفها لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل العلمي لدى الطالب وترسيخ المعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي.





و الاختبارات الإلكترونية نظام يسمح للطلاب لعمل الامتحانات باستخدام الكمبيوتر سواء على الانترنت أو من خلال شبكة خاصة بدلا من الامتحانات الخطية أو على الورق





عناصر الاختبارات الإلكترونية :





1- اختبارات مقالية و يعتبر من عيوبها أن من يقوم بتصحيحها من قبل المعلم و تستغرق وقت طويل فى التصحيح، لأن التصحيح الآلى لن يميز قوة التعبير الموجودة فى سياق الكلام.









2- اختبارات موضوعية و هى أكثر الاختبارات شيوعًا واستخدامًا لما تتضمنه من أعداد كبيرة من الأسئلة ذات الإجابات القصيرة التي تمكنها من أن تغطي معظم المقرر الدراسي كما أن التصحيح يكون بشكل آلى





و من أنواع الأسئلة الموضوعية :





أسئلة الاختيار من متعدد

أسئلة الإجابات المتعددة

أسئلة المطابقة أو التوصيل

أسئلة صح أم خطأ

أسئلة ملء الفراغات

أسئلة تحديد المواضيع الجغرافية (النقاط الساخنة)

أسئلة صح أم خطأ المتعددة

التأكيد – السبب

أسئلة الحساب متعدد المراحل

أسئلة دراسة الحالة





ومن أهم الوسائط المتعددة المستخدمة وانواعها والتي تمثل العنصر الثانى من العناصر المكونة للاختبار الإلكترونى:

النص المكتوب

الصوت (تعليق صوتى و موسيقى و مؤثرات صوتية)

الرسوم الثابتة

الرسوم المتحركة

الصور الثابتة

الصور المتحركة (الفيديو)









طرق التصحيح و الإعلان عن النتائج:





أحد أهم العناصر التى تميز الاختبار الالكترونى هو التصحيح الفورى للإجابات و الإعلان عنها للطلاب أو للمعلمين أو لأولياء الأمور. و لكن باختلاف نوع الاسئلة ستختلف طريقة التصحيح فالأسئلة الموضوعية من السهل تصحيحها فوريا، أما أسئلة المقال فتحتاج إلى وقت أطول نسبيا.





و قد تعددت طرق تصحيح الأسئلة المقالية، فهناك نظم تتيح التعرف على بعض الكلمات المفتاحية داخل الإجابة و من ثم إعطاء الدرجة، و نظم أخرى تستعين بالعنصر البشرى فى تصحيح هذا النوع من الأسئلة.





وتعتبر النتائج نوعين :

1-وهى غالبا ما تمثل نسبة مئوية و ليس درجة محددة مثل

نتائج على شكل حروف A (تعادل ممتاز)، B (تعادل جيد جدا)، C (تعادل جيد)، D (تعادل مقبول)، ثم F (تعادل راسب)، .





2- نتائج على شكل أرقام : هذه الأرقام تمثل الدرجة التى حصل عليها الطالب بالفعل.





كذلك هناك طرق للإعلان عن النتائج فقد يتم الإعلان عن درجة كل سؤال، أو عن درجة الاختبار ككل، أو عن درجة كل قسم منفردا و قد يجمع هذا القسم الأسئلة ذات النوع الواحد، أو الأسئلة ذات المستوى الصعوبة الواحد، أو الأسئلة التى تدور حول موضوع معين.





مميزات الاختبارات الإلكترونية :





المرونة فى إنشاء الاختبار(بنوك الأسئلة)، و تعديله، و إعادة استخدامه حسب الحاجة.

يوفر فى الوقت للمعلمين و الإداريين من حيث الاعداد و المراجعة و التصحيح و توزيع الاختبارات.

يقدم أنواع متعددة من مستويات الأسئلة.

يساعد فى قياس المهارات العليا من الجانب المعرفى، و التى تشمل التحليل و التركيب و التقويم.

يساعد فى عملية التقييم الذاتى، و ينمى مستوى تحصيل الطالب فى عدم وجود المعلم.

. تقديم مثيرات ديناميكية بالصوت و الصورة و الرسوم المتحركة دون الحاجة لأجهزة خاصة.

. يمكن إرسالها عن طريق البريد أو تضمينها في المواقع.

. إعطاء معلومات عن عدد الأسئلة التى تم الإجابة عنها و التى تم تركها و التى لم تتم الإجابة عليها.

يمكن تطبيقها في وقت واحد أو أوقات مختلفة لمجموعة كبيرة من الأفراد وفي أماكن مختلفة.

. إمكانية مراقبة الطلاب من جهاز المعلم أثناء أداء الاختبار.

. إمكانية تحديد وقت زمني للاختبار.

. الدقة فى التقييم و رصد الدرجات.

. يتيح للمعلم و للطالب قدرة الاطلاع و الحصول على معرفة الدرجات التى حصل عليها الطالب فور الأنتهاء من الاختبار.

. يتيح للطالب فرصة طباعة نتائج الاختبار.

. يوفر تكلفة الطباعة و التخزين و شحن أطنان من الورق.

. يحد من تكلفة الموارد البشرية لأنه يمكن تصحيح الاختبارات البسيطة إلكترونيا دون الحاجة لنقل و تسكين و إطعام هؤلاء المصححين.





عيوب الاختبار الإلكترونى:





. يتطلب من المعلم و كل الأطراف المعنية بالاختبارات مهارة و تدريب و وقتا طويلا فى التدريب على استخدام البرمجيات التى تساعد على تصميم و بناء و إدارة و تطبيق الاختبارات بشكل إلكترونى.

. يحتاج من الطلاب مهارة و خبرة فى استخدام الحاسب لتأدية الاختبار.

. لا يستطيع الطلاب رؤية الأسئلة المرفقة بشكل كلى.

. الأختلاف بين طريقة قراءة الشاشة و طريقة قراءة ورقة الاختبار التقليدى و تباين التكيف معهما.

. يجب مراقبة و صيانة أجهزة الكمبيوتر و البرامج و المواقع التى تستخدم للاختبار الإلكترونى بدقة لتجنب الأعطال أثناء الاختبارات.

. سوء إدارة و تطبيق الاختبارات من خلال الاختراق، أو دخول و تأدية طالب آخر للاختبار غير الطالب نفسه، بالإضافة إلى وجود مشاكل فنية أثناء تأدية الاختبار عبر الويب .



