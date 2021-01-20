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شاهد| وفد التجارة الحرة الإفريقية يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:19 م
المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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ياسمين القصاص
استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا من منطقة التجارة الحرة الإفريقية، اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالهم اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، ووليد جمال الدين، المدير التنفيذي للمنطقة.

 
وتفقد الوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقطاعات الصناعية التي تعمل بها، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لديها كواحدة من المشروعات القومية الهامة في مصر وبحث سبل التعاون ودفع التبادل التجاري المشترك بين دول القارة الإفريقية.


وترأس الوفد، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، ورافقه معتز إبراهيم، ممثلا عن التمثيل التجاري المصري بمقر الهيئة بالعين السخنة، فيما رحب "شعبان" بالوفد معربا عن سعادته باهتمامه بزيارة المنطقة ووضعها على رأس جدول زيارتهم لمصر، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية ودعمها على جميع المستويات، ما جعلها تخطو نحو توافر المرافق والخدمات والحوافز التي تؤهلها لتكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.


وأكد شعبان حرص الدولة المصرية على تحدى كل الصعوبات وإنجاز بعض المشروعات القومية الكبرى والتي انعكست على مؤشرات التنمية الاقتصادية ووضعت مصر في مرتبة متقدمة ضمن الدول الناشئة ذات معدل النمو الإيجابي.


وقدم طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين، شرحا تفصيليا عن المنطقة والمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها والبنية التنظيمية والتشريعية وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال والوصول للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول؛ ما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط، كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في إفريقيا خاصة بعد انضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO في فبراير 2020.
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