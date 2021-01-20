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ديني

مارغاريتاس: المفوضية الأوروبية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية تتفقان ضد الكراهية والتعصب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال  مارغاريتاس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريحات صحفية، أن لقائه مع المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، كان ملهما، وانه سيجري العمل معا لتعزيز التعاون الشامل والحوار بين الأديان والمعتقدات. 

وأضاف شيناس أن المفوضية الأوروبية واللجنة العليا للإخوة الإنسانية تقفان معا ضد أصوات الكراهية والفرقة والتعصب. 

جاء ذلك عقب لقائه بالمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمقر الجهاز التنفيذي الأوروبي،بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها من أجل تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.
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