مارغاريتاس: المفوضية الأوروبية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية تتفقان ضد الكراهية والتعصب

قال مارغاريتاس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريحات صحفية، أن لقائه مع المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، كان ملهما، وانه سيجري العمل معا لتعزيز التعاون الشامل والحوار بين الأديان والمعتقدات.





وأضاف شيناس أن المفوضية الأوروبية واللجنة العليا للإخوة الإنسانية تقفان معا ضد أصوات الكراهية والفرقة والتعصب.



