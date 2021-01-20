تعليم مطروح يبحث سبل التعاون مع مصر الخير

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء مع محمد ناجى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح لبحث سبل التعاون المشترك بين تعليم مطروح ومؤسسة مصر الخير في الفترة المقبلة بحضور الأستاذ حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية والأستاذ إيهاب أنور مدير إدارة التخطيط .





وقدم سلامة الشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية علي دورها الاجتماعي والتربوي بمحافظة مطروح ودعمها المتواصل والمؤثر للمدارس المجتمعية خلال المرحلة الماضية لافتا انه سيتم بحث اوجة التعاون المشترك بما يعود بالنفع علي العملية التعليمية بمدارس المحافظة .









من ناحية اخرى عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية والإدارات الداخلية التابعة للتعليم العام بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية .





وتناول سلامة خلال الإجتماع سبل تطوير العمل بالمراحل التعليمية وكيفية تفعيل منظومة المتابعات الميدانية والتحليل الدوري لتقارير زيارات المتابعة للمدارس لتحقيق هدفها المنشود لافتًا إلي ضرورة مراجعة بيانات العجز والزيادة بمدارس مطروح ودراسة كيفية سد العجز في معلمي المواد الدراسية بالإضافة إلي رصد السلبيات خلال المتابعة الميدانية ووضع المقترحات والتوصيات الخاصة بسبل مواجهتها مع تدعيم الإيجابيات .





ووجه وكيل الوزارة لأعضاء المراحل التعليمية وقيادات تعليم مطروح بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والإلتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم .





كما استمع سلامة من الحضور العقبات التي تواجه سير عملهم والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء مؤكدا لهم على حل جميع العقبات مع ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أبنائنا الطلبة متمنيًا للجميع دوام التوفيق المستمر والنجاح الباهر .











