ارتفاع أسعار الوقود في لبنان

ارتفع صباح اليوم، الأربعاء، في لبنان سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 800 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة، لتصبح الأسعار كما يلي: بنزين 95 أوكتان 28100 ليرة - بنزين 98 أوكتان 29000 ليرة – المازوت 19700 ليرة – الغاز 24000 ليرة.









ودعا مسئول طبي لبناني، اليوم الأربعاء، إلى التعلم من الأخطاء في موضوع خطة توزيع اللقاح.









ونشر رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، النائب عاصم عراجي، تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "في موضوع خطة توزيع اللقاح علينا أن نتعلم من أخطائنا وندع أهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير".









وأضاف: "لا يمكن لهذه الخطة أن تدخل في زواريب شعوبية أو زبائنية أو مناطقية لا نفع لها".











ويشهد لبنان الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ على الأقل، ارتفاعا هائلا في الإصابات رغم الإغلاق الشامل خاصة بعدما تخطّى عدد الإصابات بكورونا الـ 6000 وتجاوز عدد الوفيّات في يومٍ واحد الـ50، لذا فإن الدولة تتجه نحو إعلان تمديد هذا القرار.









وكانت السلطات اللبنانية قررت، أمس الثلاثاء، العمل بنظام التعليم عن بعد حتى 15 فبراير المقبل، ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا بلبنان، وإعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء.









وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و61 حالة وفاة.









وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.









وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 260 ألفا و315.









فيما زادت حالات الوفاة إلى 2020 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ فبراير الماضي.